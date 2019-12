Deze 375 bomen in Zwolle zorgen voor gevaarlijke situaties en daarom worden ze gekapt

Het was zo’n mooi gezicht: de ruim honderd populieren langs de Schellerenkweg in Zwolle Zuid. Maar de extreme hitte van de zomer van 2018 had desastreuze gevolgen voor de bomen. Door de droogte lieten ze hun takken los en daarom werden ze in augustus 2018 gekapt. Wat over bleef waren 22 bomen langs het ooit zo populaire bomenlaantje. Maar ook deze bomen worden gekapt, net als 353 andere populieren in Zwolle.