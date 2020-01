Deze banen zijn het populairst onder zelfstandigen in jouw gemeente

KaartDe meeste zelfstandige ondernemers in Oost-Nederland zijn werkzaam in de landbouw, bosbouw of visserij en in de handel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In heel Nederland steeg het aantal zelfstandigen de laatste jaren verder door.

De cijfers over zelfstandigen die het CBS naar buiten heeft gebracht gaan over het jaar 2018. Toen werkten er 1,3 miljoen Nederlanders als zelfstandige. Bij de vorige meting, in 2007, was dat aantal nog iets meer dan 1 miljoen. Volgens het CBS zijn er vooral meer zelfstandigen bijgekomen in de sectoren zorg en zakelijke dienstverlening.

Het aantal gemeenten in ons land waar het merendeel van de zelfstandigen actief is in de handel is de laatste jaren afgenomen. Nu zijn vooral de zakelijke dienstverlening en de bouw populair. Toch is de handel in het verspreidingsgebied van deze krant nog steeds de meestvoorkomende bedrijfstak onder zelfstandigen in twaalf gemeenten, waaronder een groot deel op de Veluwe: Apeldoorn, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Nunspeet, Harderwijk, Elburg, Epe, Nijkerk, Putten, Rijssen-Holten en Urk.

Landbouw populairst

Toch blijft de sector landbouw, bosbouw en visserij de populairste bedrijfstak onder zelfstandigen in het verspreidingsgebied van de Stentor. Dit is het geval in Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde, Staphorst, Raalte, Olst-Wijhe, Voorst, Lochem, Berkelland en Bronckhorst.

Oldebroek is de enige gemeente in dit gebied waar de bouw de meestvoorkomende bedrijfstak voor zelfstandigen is. In grote gemeenten als Zwolle, Deventer en Lelystad staan de specialistische zakelijke diensten bovenaan. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen in de reclame- en adviesbusiness, architecten of bedrijven in de computerbranche.