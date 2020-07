Deze bedrijven uit onze regio kregen meeste overheidsgeld om loon door te betalen

zoek je bedrijfUitzendbureau Timing uit Apeldoorn, vervoerder Keolis en het Zwolse auto- en leasebedrijf Wensink kregen de afgelopen maanden in deze regio het meeste geld om lonen door te betalen. Het geld vanuit het Rijk is bedoeld voor bedrijven die zijn gedupeerd door het coronavirus.

De drie bedrijven schreven bij elkaar ruim 26 miljoen euro bij vanuit de zogenoemde NOW-regeling. Dat blijkt uit een inventarisatie van de lijst die uitkeringsinstantie UWV recent heeft gepubliceerd. Het Rijk betaalt met deze regeling een deel van het loon door van medewerkers die niet konden werken. Dit geldt voor bedrijven die minstens 20 procent van de omzet verloren als gevolg van het coronavirus.

Uitzendbureau Timing - met 900 werknemers - spande de kroon. Daar kwam ruim 14,3 miljoen euro binnen. Bij streekvervoerder Keolis uit Deventer ging het om 6,6 miljoen euro en autobedrijf Wensink mocht 5,7 miljoen bijschrijven.

In de top 10 van bedrijven uit de regio die de meeste steun ontvingen, staan ook bekende bedrijven als Stella Fietsen uit Nunspeet, Scania uit Zwolle en Wibra Supermarkten uit Epe. In totaal is bijna 900 miljoen euro naar bedrijven in de regio gegaan.

Zoek hieronder hoeveel geld jouw bedrijf ontving

De tool werkt mogelijk niet via de app. Gebruik dan deze link.

Welke gemeente keerde vaakst uit?

Uit de cijfers van het UWV blijkt verder dat de gemeente Apeldoorn 1305 aanvragen heeft toegekend aan bedrijven en daarmee koploper is in de regio. Gevolgd door gemeenten Zwolle (965) en Deventer (750). De gemeente Olst-Wijhe keerde het minste aantal uitkeringen uit (97).

Omzetderving door corona

De bedragen zijn uitgekeerd in de periode van maart tot en met mei. Bedrijven komen in aanmerking voor deze regeling wanneer zij vanwege de coronacrisis ten minste 20 procent minder omzet draaiden. Tot 90 procent van de salarissen werd dan door het Rijk doorbetaald met een maximum van 9538 euro. Landelijk is er in totaal 8 miljard euro uitgekeerd, waarbij KLM het 290 miljoen het meest kreeg.

2,6 miljoen mensen profiteerden

Veel bedrijven komen meerdere keren op de lijst voor met verschillende dochterbedrijven. Vervoerder Keolis bijvoorbeeld, staat drie keer in de lijst. Uitzendbureau Timing staat vijf keer op de lijst.

Volgens UWV-woordvoerder Remco Icke komt dat omdat bedrijven soms meerdere vestigingen hebben of uit delen bestaan. ,,Het is niet zo dat bedrijven meerdere keren geld krijgen voor dezelfde werknemers”, verzekert Icke.

In totaal 2,6 miljoen mensen hebben baat gehad bij het eerste noodpakket met steun. Inmiddels is gestart met een tweede steunpakket, de NOW II. Het UWV betaalt een voorschot, dat in eerste instantie uit 80 procent van de aanvraag bestaat. Wanneer bedrijven niet aan de voorwaarden voldoen, wordt dit bedrag bij het bedrijf teruggevorderd.

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles schrijven tonnen bij Niet alleen bedrijven, ook voetbalclubs krijgen geld ter compensatie van de coronacrisis. PEC Zwolle krijgt van het Rijk ruim 1,8 miljoen euro. Daarmee staat de club in de Eredivisie in de top zes, terwijl het op de sportieve ranglijst lager staat. Ook Go Ahead Eagles krijgt geld. De club uit Deventer mag ruim 285.000 euro aan steun bijschrijven.