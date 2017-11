Deze boerderij blokkeert de nieuwe N35 en dit is waarom

,,De vleermuizen houden hun winterslaap in de boerderij’’, vertelt Sandra van der Zweep, woordvoerster van Rijkswaterstaat. ,,Omdat het een beschermde diersoort is mag het gebouw nog niet tegen de vlakte. We moeten wachten tot april, dan vliegen de dieren vanzelf weg.’’



Omdat er ’s winters nauwelijks insecten rondvliegen houden de vleermuizen in Nederland een winterslaap. Voor Rijkswaterstaat is het geen verassing dat ze dat juist in deze boerderij doen. ,,We maken dit vaker mee en hadden het hier ook van tevoren verwacht. Bij de plannen is hierover al met de aannemer gesproken.’’