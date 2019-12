Deze boom gaat de Grote Markt in Zwolle in kerstsfeer brengen

Marloes van Oostenbrugge is maar wat blij dat ze van het gevaarte verlost is én is trots dat hun boom de Zwolse binnenstad in kerstsfeer gaat brengen. ,,We zijn hier in februari komen wonen. Deze boom stond pal achter het huis en nam daardoor veel licht weg. Al snel kwamen we tot de conclusie dat hij wel mocht verdwijnen. Een vriendin tipte ons dat de gemeente elk jaar een kerstboom zoekt voor op de Grote Markt. Toen we hadden gemaild kwamen ze kijken en was het vrij snel rond.”