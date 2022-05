Deze brandweerlieden redden mensen onder het puin vandaan: ‘Er komt veel risico bij kijken’

met video Met groeiend aantal bierblik­jes op tafel zakt stemming in supporters­ho­me PEC Zwolle: ‘Het is om te janken’

Door de 2-0 nederlaag tegen Sparta vervloog het beetje hoop van PEC-fans in het supportershome in Zwolle abrupt. Al voor rust was het duidelijk: volgend jaar eerste divisie. ,,Dan worden we sowieso kampioen.”

11 mei