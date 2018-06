Deze bussen rijden vandaag niet vanwege stakende chauffeurs

Flevoland

Overijssel en Drenthe

Connexxion

De mbo-scholen in de regio ondervinden vooralsnog weinig hinder van de busstaking. Op onder meer Deltion in Zwolle en Landstede in Raalte zijn slechts enkele afmeldingen gedaan. De meeste scholen zitten naast een treinstation en de treinen rijden gewoon. Deltion is wel afhankelijk van busvervoer, maar daar hebben leerlingen een alternatief gevonden. Aeres in Emmeloords is daarentegen redelijk leeg: de schatting is daar dat een derde van de leerlingen afwezig is doordat ze, vanwege de chauffeursstaking, geen mogelijkheid zien om de school te bereiken.