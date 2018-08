Deze deelnemers van Temptation Island komen naar de erotiekbeurs in Zwolle

Klungelen­de Belasting­dienst vergroot verdriet om overleden baby Silvan

11:30 Ze kunnen het een maand na dato nog maar amper bevatten. Hun vrolijke baby Silvan, zomaar overleden in zijn slaap in het kinderdagverblijf in Zwolle. Des te pijnlijker is het dat Iris Schipper en haar partner Tim Koetsier nu de dupe zijn van gestuntel van de Belastingdienst over - uitgerekend - de kinderopvangtoeslag voor Silvan.