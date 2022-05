Deze eeuwenoude vestingpoort in Zwolle wil iederéén voor zich innemen: ‘Maar glazen lift komt er niet’

Poortwachter Henk struikelt met zijn kopje koffie bijna over de keukendrempel. Voorzichtigheid is geboden bij de bezichtiging van de Zwolse Sassenpoort die ruim 610 jaar oud is. Pas anderhalf jaar zijn er passende leuningen bevestigd in de smalle trappengang. Corry Gillissen, coördinator van de Sassenpoort, zorgde hier meteen na haar aantreden eigenhandig voor.

Zelf is ze moeilijk ter been. Per driewieler gaat ze zeven dagen per week naar de stadspoort die in de top 100 van Nederlandse Monumenten staat. De trappen naar haar kantoor in het naastgelegen woonhuis zijn met stok iets gemakkelijker begaanbaar. Van daaruit is er een doorgang naar de poort.