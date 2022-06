Deze elektrische auto is gebouwd door scholieren van gymnasium in Zwolle: ‘Leren zo veel vaardigheden’

Nog een paar verbeteringen aan de batterij en dan is de auto helemaal klaar. In een team van zestien personen, werken de leerlingen van het Celeanum gymnasium aan de elektrische auto, onder de naam Cele Racing. ,,Het is heel erg leuk, want ik leer van de ouderejaars hoe je een elektrische auto bouwt’’, vertelt Anton Ivkina (14). Ivkina zit in de derde klas en maakt voor het eerst onderdeel uit van het team. ,,Ik ben nu nog een junior-teamlid, maar vanaf het volgende schooljaar hoor ik bij de ervaren bouwers.’’