Deze film komt als eerste in de nieuwe 4DX-‘beleefzaal’ van Pathé Zwolle

De 4DX-zaal is bedoeld om actie- en spektakelfilms nóg indringender te maken. De eerste film die op het programma staat is Star Wars en mogelijk wordt ook de nieuwe Jumanji-film die eind december uitkomt, in deze zaal vertoond.

De verbouwing van zaal 7 is inmiddels in volle gang. Eerst is de zaal volledig gestript, nu wordt een nieuwe tribune gebouwd die als onderstel voor de 124 nieuwe stoelen dient. In die tribune wordt een enorme massa elektronica verwerkt om de bezoekers straks alle kanten op te kunnen zwiepen. De stoelen bewegen per set van vier, vertelt Pathé-manager Dennis Tulleken. ,,Na het plaatsen van de stoelen gaan we heel veel installeren en heel veel testen. Voor de hele verbouwing staat ongeveer acht weken, dus we hopen half december te kunnen beginnen.”