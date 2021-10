Deze flitspaal zorgt opnieuw voor grootste bonnenregen in de regio

derde klasse Nare val Van de Kolk maakt einde aan duel van Zwolsche Boys bij Olympia'28

3 oktober Ian van de Kolk is inmiddels weer thuis en maakt het relatief goed, maar de schrik zat er behoorlijk in bij de spelers van Zwolsche Boys toen zij hun linksback na een vreselijke val even roerloos zagen liggen met een wazige blik in z’n ogen. Het betekende het einde van de wedstrijd tussen Olympia’28 en Zwolsche Boys, bij een 1-1 stand.