Deze fotografen wierpen laatste blik in de IJsselcentrale (en tonen beelden nu in Grote Kerk van Zwolle)

Goed nieuws voor fietsers en wandelaars: ’t Kleine Veer tussen Zwolle en Hattem gaat toch nog in de vaart deze zomer

16:06 De veerpont over de IJssel tussen Zwolle en Hattem gaat toch nog varen dit jaar. Na wekenlange onduidelijkheid over of de oversteek coronaproof kon worden gemaakt, is er nu een datum.