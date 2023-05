Deze jongeren krijgen levenslessen op school: ‘Als ik vraag naar stress, gaan alle vingers omhoog’

LIVE | Olde Veste’54 leidt, nog geen treffers bij Flevo Boys, ’t Harde kan de titel nu écht ruiken en nog geen verlossing voor ‘s-Heeren­broek

Met nog twee speelronden te gaan is het nog altijd de vraag welke clubs we volgend seizoen terugzien in de vierde divisie. Grote kans dat we daar vanmiddag antwoord op krijgen. Flevo Boys speelt tegen WV-HEDW, d’Olde Veste’54 bij Ajax en csv Apeldoorn ontvangt AZSV. SV Urk kan zich verzekeren van een langer verblijf in de derde divisie, terwijl vierdeklassers ’t Harde en ‘s-Heerenbroek één zege verwijderd zijn van de titel.