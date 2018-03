Deze kandidaat-raadsleden moeten verhuizen als ze gekozen worden

Op de kieslijst staan van een gemeente, maar in een totaal andere gemeente wonen. Voor een aantal kandidaat-raadsleden is dit de realiteit, zij zullen dan ook moeten verhuizen als zij gekozen worden op 21 maart.

Landelijk gaat het om ruim 600 kandidaten. Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door LocalFocus. In de wet is vastgelegd dat raadsleden in dezelfde gemeente moeten wonen als waar zij in de raad zitten. In deze regio spannen Deventer en Olst-Wijhe de kroon, daar staan in beide gemeenten drie kandidaten op de kieslijst die niet in deze regio wonen.

Olst-Wijhe en Deventer

Ruud Veerman uit Deventer (VVD) Ashley van der Linden uit Doorn (VVD) en Hans Kamphuis (CDA) zijn verkiesbaar voor de gemeente Olst-Wijhe. Zij zouden dan ook hun biezen moeten pakken zodra ze gekozen worden.

In Deventer staan er ook drie namen op de lijst die niet in de gemeente Deventer wonen. Frits Rorink (CDA) stelt zich verkiesbaar vanuit Oldenzaal, Hans Leemans (DeventerNU) moet dan zijn spullen pakken in Wijhe en Ömer Ihtiyar (DENK) woont nog in Apeldoorn.

Zwartewaterland, Zwolle en Meppel.

In Zwolle is Malik Azmani de enige die zou moeten verhuizen. De VVD'er woont nu nog in Dalfsen. In gemeente Zwartewaterland zouden Jarno Moeken (Wezep) en Paul ter Wal (Zwolle) de verhuisdozen tevoorschijn moeten toveren. Beide heren zijn kandidaat-raadsleden voor de VVD.

In Meppel heeft Joke Boer zich verkiesbaar gesteld voor de SP. Boer woont nu nog in Darp, een dorp in de gemeente Westerveld.

Apeldoorn, Brummen en Zutphen

In Apeldoorn zou alleen Peter Buijserd moeten verhuizen. Buijserd woont in Klarenbeek. In Brummen, bij partij Lokaal Belang, zou Hans Verlangen zijn spullen moeten pakken. Verlangen woont in Den Andel, gemeente Winsum.

Ida in 't Veld moet bijna 150 kilometer verderop gaan wonen als ze gekozen wordt. De SP'er staat op de kieslijst in Zutphen, maar woont nu in Leiden.

Lochem, Rijssen-Holten en Raalte

Voor de partij 'Meedenken met Lochem' is Sander Vriezekolk uit Laren verkiesbaar. VVD'er Ruben Wegstapel moet ook een aardige reis maken als hij gekozen wordt. Hij staat op de kieslijst in Rijssen-Holten, maar woont in Groningen.

In Raalte lopen twee kandidaten verhuisrisico, beide bij de VVD. Michel Marsman woont nog in Wijhe en Kayra van der Linden moet dan vanuit Olst haar spullen pakken.

Harderwijk en Nunspeet

Migchel Vierhout, verkiesbaar bij Algemeen Belang Nunspeet (ABN), woont nog in 't Harde. In Harderwijk zou Marlou Naber-Kerstens haar koffers moeten pakken, het Harderwijk Anders-raadslid woont nog in Apeldoorn. Bij GroenLinks in Harderwijk zou Nelleke Doelman vanuit Ermelo moeten komen.

Ommen

Als Ruben Strating, van de Lokale Partij Ommen, gekozen zou worden dan zou hij ook een nieuw stekje moeten zoeken, hij woont namelijk nog in Emmen. Voor Marcel van Lenthe van de PvdA wordt het helemaal een grote tocht: Van Lenthe woont namelijk nu in Den Haag.

Flevoland en de Noordoostpolder

Voor het CDA in Lelystad is Eric van Luxemburg verkiesbaar. Van Luxemburg moet, als hij gekozen wordt, vanuit Harderwijk komen.

Doede Pausma heeft zich verkiesbaar gesteld voor ONS Noordoostpolder, maar woont nu nog in Almere. Ook Jenneke Kramer van Keulen van de SP zou haar spullen moeten pakken en Urk moeten verlaten.

Landelijk