Deze laagvliegers kregen van Zwolle veel stemmen

Onderzoek naar opzet bij Zwolse autobranden

23 maart Mogelijk is er toch sprake van brandstichting bij de autobranden in de Aa-landen donderdagnacht. Daarbij brandden drie auto's, die geparkeerd stonden aan het Tijnje volledig uit. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet, nu technisch onderzoek aan de auto's niets heeft opgeleverd, aldus een politiewoordvoerder.