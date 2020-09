Deze man dacht gewoon een auto te kopen, maar vergat te checken of de verkoper ook echt de eigenaar was...

Sloopt corona dé winkel­straat van Zwolle? ‘Voor het wat wordt, moet je over een weg van ellende’

26 september Lege winkelpanden in de Diezerstraat, de binnenstad staat landelijk in de top 10 van meest door corona getroffen winkelgebieden en we lezen berichten over (inter)nationale ketens die in de problemen zitten. Hoe gaat de Zwolse binnenstad de komende jaren veranderen? We werpen een blik op de wereld achter de lege etalages met een Zwollenaar die al 25 jaar schuift met winkelpanden. ,,Tien jaar geleden waren telefoonwinkels booming, straks speciaalzaken en take-aways.’’