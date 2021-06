Deze oud-Ajacied is de vierde aankoop van PEC Zwolle

Game #VetVeilig van Veilig­heids­re­gio IJsselland wint internatio­na­le prijs

28 juni De game #VetVeilig van de Veiligheidsregio IJsselland heeft een gouden International SeriousPlayAward gewonnen. De award is uitgereikt bij de International Serious Play Conference, de grootste serious-gameconferentie in de wereld, die jaarlijks wordt gehouden in Amerika.