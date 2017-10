Deze pakistanen willen Zwolle verrijken met hun eetcultuur

Zo gemotiveerd als Shaista (42) en Ikram Ullah (40) Rajput heeft Ineke Westerink ze nog niet vaak ontmoet. Zij begeleidt inwoners van de gemeente Olst-Wijhe van een uitkering naar een eigen onderneming. Dwars door het mijnenveld van regels en verplichtingen. In naam van het Ondernemershuis, dat op maandag 2 oktober om 15.30 uur officieel wordt geopend in het gemeentehuis te Wijhe.

Gevlucht vanwege hun religie uit Pakistan, moeten ze nu in Olst leven van een uitkering. Shaista was lerares Engels op een middelbare school, Ikram Ullah verdiende zijn geld als mechanisch ingenieur. Ze konden er in Islamabad goed van leven, maar in Nederland is hun diploma niets meer waard. Het woord 'helaas' hebben ze geleerd van het uitzendbureau. Ze hebben alleen nog hun culinaire rijkdom. Beproefde ervaringen uit hun verleden moeten de garantie bieden voor een toekomst in Nederland: een eigen zaak.

Regelneven

Voordat Shaista en Ikram Ullah Rajput vier jaar geleden in dit lage land aan de Noordzee neerstreken, hadden ze nooit van een ondernemingsplan gehoord. In Pakistan heb je zo'n doortimmerd vergezicht op papier helemaal niet nodig. Wie daar een winkel wil beginnen, kan de dag plukken en gaat zonder zorgen onderweg naar morgen. Maar de regelneven van Nederland hebben anders bepaald.

Quote We zijn geen economische vluchtelingen. Als Ah­ma­diyya-mos­lims mochten we ons geloof niet belijden in Pakistan. We werden met de dood bedreigd Ikram Ullah

Uitkering

Tot zijn vreugde wordt het Pakistaanse echtpaar bijgestaan door projectleider Ineke Westerink van het Ondernemershuis van de gemeente Olst-Wijhe, dat ondersteuning biedt aan inwoners die een eigen bedrijf willen beginnen. ,,Wanneer wij problemen hebben, helpt Ineke ons altijd. Daar zijn we heel blij mee. Het is helemaal niet leuk om van een uitkering te moeten leven. Wij willen zelf geld verdienen. We zijn geen economische vluchtelingen. Als Ahmadiyya-moslims mochten we ons geloof niet belijden in Pakistan. We werden met de dood bedreigd.''

Quote Het zijn idealisten die de Nederlandse samenleving willen verrijken met hun eetcultuur Ineke Westerink Ook al slaagde Shaista vorig jaar met vlag en wimpel voor de inburgeringscursus en spreekt ze verrassend goed Nederlands, blijft het oppassen. Want ze woont met haar man en vier kinderen in de Troelstrastraat. Een tongbreker van jewelste. Met voor de kiezen een levensmiddelenspeciaalzaak voor de Zuid-Aziatische en Mediterrane keuken. Dat is een hele mond vol. En smaakt naar meer dan simpelweg een eigen toko of een doorsnee supermarkt. Zij willen ook een webwinkel opzetten. Recepten slijten, kant-en-klaar maaltijden bezorgen. Groot, groter, super.

Idealisten

,,Het zijn idealisten die de Nederlandse samenleving willen verrijken met hun eetcultuur'', heeft Westerink ontdekt. ,,Ze hebben kans gezien om hun ideeën in elf weken op papier te zetten. Dat is opmerkelijk snel, zeker omdat zij ook nog een taalbarrière moeten overwinnen. Maar ze willen zó ontzettend graag slagen. Ze hebben zelf een stageplek geregeld. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Gelukkig kennen ze de beperkingen van Nederland niet en kunnen ze nog vrijuit dromen.''

Hun ondernemingsplan moet nog getoetst worden en ook zullen ze de zegen van de Kamer van Koophandel moeten afwachten. Maar verder zijn ze er helemaal klaar voor. Ze keken twee maanden in Amersfoort de kunst af van het ondernemen bij de Zuid-Aziatische supermarkt Dukan. Daar leerden ze onder meer producten scannen bij de kassa, de geheimen doorgronden van de pinautomaat en van de inrichting van een winkel.

Pand