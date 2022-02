Deze schaatsfan droeg Ard & Keessie letterlijk op handen: ‘Daar gingen ze, zo naar de andere kant’

Topsporters, ze worden op handen gedragen. Je ziet het ook deze weken weer. Wie kijkt niet op tegen Sven Kramer, Irene Schouten, Patrick Roest of Suzanne Schulting, onze sporthelden die er alles voor over hebben om hun olympische droom na te jagen?

Ook Stan uit Zwolle heeft er groot respect voor. Hij is zelfs zo’n grote fan dat hij de laatste decennia vrijwel geen Winterspelen heeft gemist. Noem een glorieus sportmoment en hij zag het met eigen ogen. De gouden race van Ireen Wüst in Turijn op de 3000 meter, de winst van snowboardster Nicolien Sauerbreij in Vancouver, de verrassende zege van Stefan Groothuis in Sotsji op de 1000 meter. Stan was erbij. Ja, waar was hij eigenlijk niet bij?