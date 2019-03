Deze scholen zijn vandaag dicht vanwege de onderwijsstaking

Woensdag, aan het begin van de middag, hadden meer dan 1840 basisscholen in Nederland aan de Algemene Onderwijsbond aangegeven mee te doen aan de staking van vrijdag op het Malieveld in Den Haag. Ook tientallen middelbare scholen hadden aangekondigd vrijdag de deuren te sluiten. De AOb werkt de lijst met gesloten scholen geregeld bij en om 16:00 uur vanmiddag stond de teller al op 2114 basisscholen waar vrijdag geen les wordt gegeven.

Actieweek

De staking is onderdeel van de actieweek in het onderwijs die sinds maandag loopt. Docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel voeren actie, omdat zij willen dat het kabinet met meer investeringen komt in het onderwijs. Dit zou volgens hen onder meer moeten gebeuren om het lerarentekort tegen te gaan. De actieweek wordt vrijdag afgesloten met de onderwijsstaking en de daaraan gekoppelde demonstratie op het Malieveld. De timing van deze acties is niet toevallig, hiervoor is gekozen met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart.