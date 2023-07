Deze SP’er uit Zwolle (36) mag de grote schoenen vullen die Renske Leijten achterlaat in Den Haag

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: prachtige dag voor paardrij­ders in Wanneper­veen • Tafelten­nis­sers uit Kampen in Hongarije

Een knuffel van haar ruiter Yasmijn, dat kon paard Queen in Wanneperveen nog wel gebruiken. Het was onderdeel van een prachtige dag, zoals dat ook het geval was voor de oldtimers in Zwolle en tafeltennissers in Kampen – die maakten zelfs een hele reis naar Hongarije. Dit stuurden onze lezers deze week in.