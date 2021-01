Deze start-ups weten hoe je meer jonge, innovatieve bedrijven naar Zwolle krijgt

Predikant uit Heerde niet welkom aan ziekenhuis­bed Isala: ‘Te gek voor woorden’

21 januari Als predikant Sjaak Weststrate uit Heerde een ernstig ziek gemeentelid wil bezoeken in ziekenhuis Isala in Zwolle krijgt hij te horen dat hij alleen nog welkom is als hij tijdens bezoekuren en in plaats van familie komt. Niet menselijk, vindt Weststrate, maar ook onterecht, want volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft een patiënt in het ziekenhuis namelijk altijd recht op bezoek van een geestelijk verzorger.