Deze vijf Overijsselse optredens mag je niet missen tijdens Eurosonic Noorderslag

VideoDe binnenstad van Groningen is de komende dagen het terrein van Eurosonic Noorderslag. In totaal treden 350 bands en artiesten op, waaronder ruim twintig afkomstig uit Overijssel. Kiezen waar je heengaat is met zo’n groot aanbod natuurlijk onmogelijk. Harold de Boer van Poppunt Overijssel geeft vijf tips en voorspelt de winnaar van de jaarlijkse Popprijs.

1) Jeangu Macrooy, zaterdagavond om 00.00 uur op Noorderslag. ,,Een veelbelovende artiest die zijn opleiding deed bij ArtEZ in Enschede. Hij werd twee jaar geleden genomineerd voor een Edison in de categorie Beste nieuwkomer. Hij is immens populair in Suriname. Je ziet dat hij steeds vaker optreedt in Nederland. Hij staat niet voor niets op Noorderslag.’’

2) De Sluwe Vos, donderdagavond om 23:45 uur in Simplon. ,,Robert Vosmeijer is een producer uit Deventer. Hij werd een paar jaar geleden als beste act van de avond verkozen. Ik verwacht een toffe show en een mooi seizoen. Hij staat volgens mij op bijna ieder technofestival en legt heel veel kilometers af in Nederland. Ik ben benieuwd wat hij vanavond laat horen en zien.’’

3) A Mili, vrijdagavond om 18.00 uur en 23:45 uur in de Drie Gezusters. ,,Wederom een Surinaamse artiest van ArtEZ uit Enschede. Ze heeft een goede popronde achter de rug. Geeft altijd een dijk van een show, met heel veel energie. Ik geloof dat mensen wel meer van haar willen zien.’’

4) De Overijsselse Ambassade met Lovers & Lions, Pjotr, Ruud Fieten, NONCHELANGE, Jan Terlouw Junior, Bastian Benjamin & Elemenopee. Vrijdag van 12:00-19:00 uur in The Smooth Brothers. ,,Dit is een showcase met zes optredens die een halfuurtje duren. Je zou daar de hele dag kunnen rondhangen. De showcase is een mooie dwarsdoorsnede van wat wij in de provincie doen. Het zijn de talenten van morgen en eigenlijk al van vandaag. Ze willen zich laten zien en dat is hartstikke goed.’’

5) Money & The Man, donderdagavond om 00.00 uur in de Benzinebar. ,,Een drummer en vocalist uit Zwolle. Het is een hele intense beleving om die twee te zien spelen, de energie is enorm. Ik denk dat ze de benzinebar na die tijd wel weer opnieuw moet worden opgebouwd. Ze hebben laatst in Hedon een nieuw album gepresenteerd.’’

Wie wint de Popprijs?