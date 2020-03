Deze villa in Zwolle gaat plat, maar wordt herbouwd met de originele voorgevel. 'Alleen kenners zien straks dat hier nieuwbouw staat’

‘Kijkopera­tie’ orgel Dominica­nen­kloos­ter Zwolle: ‘Bij welk orgel kun je nou naar binnen?’

10 maart Een kijkje in het hart van het orgel van het Dominicanenklooster in Zwolle. Dat leek organist Berry van Berkum wel wat, zeker nu het orgel in restauratie is. Susanne de Jong-Tennekes, programmamaker bij het klooster, kon zich daar wel in vinden en zette het evenement op poten. Zondag 15 maart is het zover.