Deze vogel is onderweg naar Zwolle

De Armando Stichting is in gesprek met een aantal partijen (musea of vermogende particulieren die een museum willen stichten) over een nieuwe samenwerking. Bruning zegt dat het te prematuur is om nu al namen te noemen. Eerder was duidelijk geworden dat de collectie van Armando niet naar het Cobra Museum in Amstelveen gaat. ,,We willen een goede plek vinden waar niet dezelfde problemen zijn als bij MOA."



MOA-directeur Ploum zegt in de toekomst toch werk van Armando te kunnen exposeren. ,,Armando is niet met ruzie vertrokken. Onze relatie met Armando en de Armando Stichting, die de werken van Armando in beheer heeft, is goed. De zware stempel van Armando op MOA wordt minder, maar we blijven werken van Armando tentoonstellen."