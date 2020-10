Deze vrouwen bouwen aan een unieke woonvorm voor jongeren in Zwolle: ‘We willen dat dit slaagt’

Politie en gemeente grijpen hard in na drugsoor­log in Zwolle: ‘Geweld moet stoppen’

18 oktober Kopstukken van drugsbendes in Zwolle zitten vast, criminele jeugdgroepen worden aangepakt. Politie en gemeente grijpen hard in op de drugsmarkt in de stad. Maar de vraag naar harddrugs is groter dan ooit. Daarom wordt nog meer ingezet op het ‘aanpakken’ van de gebruiker. Ook ‘nieuwkomers’ in de drugshandel wordt snel een halt toegeroepen. Politiechef Riemer van Beem: ,,We willen niet dat mensen een slaatje proberen te slaan uit de vrijgekomen markt.’’