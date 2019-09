Deze week gemist? Vervelende steenmarter in Apeldoorn en vader en zoon mogelijk dakloos

Een steenmarter die bewoners van een wijk in Apeldoorn terroriseert. En gevaar van het stofje PFOS voor de werking van kindervaccinaties. Dat en meer in dit overzicht van het nieuws dat je misschien gemist hebt in de afgelopen week.

Vervelende steenmarter in Apeldoorn - In de Apeldoornse wijk Welgelegen-Zuid terroriseert een steenmarter bewoners van Heliosstraat al enkele jaren. Auto’s zijn vernield door het beschermde dier. Ze zijn woest omdat de gemeente er niets tegen doet. Tot overmaat van ramp lijkt het beest inmiddels ook nog een metgezel te hebben.

Miss Montreal stopt met Bierpop - Duizenden mensen genoten drie jaar in Hardenberg en één jaar in Zwolle van het festival Bierpop. Sanne Hans, beter bekend onder haar artiestennaam Miss Montreal, bedacht en organiseerde dit. Volgens haar manager stopt Bierpop omdat Hans te druk is met haar eerste Nederlandstalige album. ,,Ze had de afgelopen jaren te weinig tijd om zelf muziek te maken.”

Gevaar PFOS voor kindervaccinaties - Het stofje PFOS kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg waarschuwt dat dit stofje, waar ieder schepje grond vanaf oktober op moet zijn onderzocht, zorgt voor onder meer een verminderde werking van kindervaccinaties. Omdat veel grond onderzocht moet worden komen bouwprojecten volgens betrokkenen stil te liggen.

Vader en zoon dakloos in Apeldoorn? - ,,Ik wil niet met een fles whisky op straat zitten”, zegt Ronald Wolvers (62). Na een scheiding in Duitsland is hij met zijn zoontje Diego (12) terug in Apeldoorn. Hij vond tijdelijk onderdak bij zijn dochter uit zijn eerdere relatie. De woning is verkocht en vader en zoon kunnen niet mee verhuizen.

Jolige Johan is terug - Verkeersregelaar Johan Zandvliet (62) gaat weer bij de Koggetunnel in Zwolle staan om de harten te stelen van duizenden scholieren door high fives te geven. Dankzij een filmpje op internet is Zandvliet vorig jaar opeens een ster geworden door op een plaats waar veel fietsers passeren het verkeer te regelen én iedereen een goed begin van de dag te bezorgen.