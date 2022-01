Deze Zwollenaren zien ineens duizenden auto’s door hun straat rijden: ‘Soms chaos, vaak leedvermaak’

De 22 van 2022 Cynisch applaus klinkt in de Zwolse rechtszaal voor ‘De Gier’. Maar wat gaat de rechter zeggen?

Het is oudjaarsavond 2019. In Zwolle klinken schoten in de Buitengasthuisstraat. Er valt een dode. Daar begint het. Wat er is er aan de hand? Zit ‘De Gier’ erachter? De rechter velt zijn oordeel in 2022. De nabestaanden weten het wel...

7 januari