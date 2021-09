Deze Zwolse advocaat strijdt voor mensen in de kreukels: ‘Het gaat echt niet alleen om geld’

Als ze praat over de vier oudste kinderen van Ruinerwold krijgt ze pretoogjes. ,,Je zult het misschien niet geloven in zo’n zwaar dossier, maar we hebben af en toe veel plezier gehad in de periode van de strafzaak. Zaten we in een aparte kamer in de rechtbank, kon je de lachsalvo’s door de deuren heen horen. En moest ik even later met een uitgestreken gezicht weer naar buiten komen. Deze kinderen - iedereen noemt ze zo, maar het zijn natuurlijk jongvolwassenen - zijn zó intelligent, hebben zoveel humor en staan zo positief in het leven, ondanks de ellende die ze in al die jaren hebben meegemaakt. Heel bijzonder.”