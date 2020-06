Deze Zwolse juriste deed het: een duurzaam en eerlijk kledinglabel lanceren

,,Met een heel romantisch idee ben ik rechten gaan studeren,’’ vertelt Honings aan de keukentafel van haar woning in Assendorp, nu - in coronatijd - ook even hoofdkwartier van modemerk J-LAB3L. ,,Ik wilde bijdragen aan meer rechtvaardigheid, maar in de praktijk was ik vooral dossiers aan het wegwerken.’’