Deze Zwolse restaurants lopen prima, toch staan ze te koop: ‘Zijn gaan nadenken over de toekomst’

Noodkreet van VVD’ers uit Overijssel over PAS-mel­ders: ‘Wij zien de tranen in hun ogen’

Kom de PAS-melders in Overijssel snel tegemoet met een oplossing, zodat deze boerenbedrijven kunnen voortbestaan. Dat is de boodschap die VVD’ers uit deze provincie zaterdag afgeven op het het VVD-najaarscongres in Rotterdam. Ook is een noodkreet naar de Tweede Kamerfractie van de partij gestuurd.

18 november