Deze Zwolse school heeft net een nieuwe zandbak, maar kleuters scheppen de drollen er nu alweer uit

Honden aan de lijn, dan de katten ook, vinden ze op basisschool De Zevensprong in de Zwolse wijk Stadshagen. Iedere ochtend - en op de maandag net even meer - ligt de hele zandbak vol met poep. ,,We zijn maar gestopt met scheppen”, zegt Fedde Timmerman (11), uit groep 8. ,,Het is steeds zo veel, dat de kleuters er zonder dat ze weet van hebben telkens in de poep grijpen. Kan dat nu niet anders?”