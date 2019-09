Deze Zwolse statushouders kregen een baan dankzij extra taalles

Hoe kun je statushouders op een effectieve manier naar werk begeleiden? Het is een vraag die veel gemeenten bezighoudt. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsparticipatie van statushouders achterblijft. ,,Om een baan te vinden en te houden, moet je de vaktaal kennen. Dat is wat we ze leren’’, vertelt Thea van Tolij. Zij is projectleider bij WerkNu. Het programma van Landstede en Deltion College helpt statushouders aan werk.