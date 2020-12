Deze Zwolse verpleegkundigen zagen corona hun afdeling voor dementie binnensluipen: ‘Leg dat maar eens uit...’

Als je niet naar de horeca kan... dan breng je in Zwolle de horeca naar je voortuin

13 december De horeca komt naar u toe deze winter. Onder de noemer Cultunaire Voordeurpret boeken complete straten in Zwolle een gezellig ‘avondje uit’. Met hapjes en gerechtjes van Zwolse horeca in de voortuin en optredens van Zwolse artiesten. Coronaproof uitgaan. In de Tiendschuurstraat in Stadshagen is het enthousiasme groot.