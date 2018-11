DHL bouwt tweede bezorgcentrum in Zwolle: 130 banen erbij

Sorteren

In het gebouw komt een automatische sorteerinstallatie. Ook zijn er straks dertig docks waar bestelauto's kunnen laden en lossen. Ook worden op deze plek fietscontainers geladen voor de zogeheten ‘DHL City Hub’ in Groningen. Vanuit die vestiging gaan fietskoeriers de binnenstad in. Ze worden in Zwolle gevuld en gaan daarna per bestelwagen naar Groningen. ‘Ook in Zwolle wordt met de Cubicycle gereden en volgend jaar is Leeuwarden is aan de beurt’, meldt DHL.