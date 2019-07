Diabetes-patiënt onwel achter het stuur in Zwolle-Zuid: ravage in woonwijk

Update & videoEen automobilist heeft zaterdagavond een ravage veroorzaakt in Zwolle-Zuid. Volgens de politie is de bestuurder diabetes-patiënt en was hij onwel geworden.

Het ongeluk vond tegen 20.55 uur plaats op de Schneidermarke. Aan de sporen is te zien dat de auto voor de klap tegen de boom over een fietspad is gereden en een andere boom heeft geschampt. Verder werden meerdere auto's en een paaltje geraakt. Op het grasveld en op straat lagen tal van brokstukken van de auto.

Politiewoordvoerder Henk Kremer geeft de dag na het incident aan dat de bestuurder diabetes-patiënt is. ,,Hij had vermoedelijk een te lage bloedsuikerspiegel, waardoor hij onwel is geworden. Er was dus geen drank in het spel: de man blies keurig een ‘P’.’’

Wat wel opmerkelijk was: de bestuurder verliet na het incident de ongevalslocatie. Kremer heeft nog niet duidelijk hoe dat is gegaan. ,,Hij is in ieder geval gevonden en daarna ook naar het ziekenhuis gebracht.’’

Er vielen geen andere gewonden. Buurtbewoners kwamen na de botsing massaal de straat op om poolshoogte te nemen. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Buurtbewoners zijn gehoord als getuigen.