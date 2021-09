Dierenbescherming stopt plotseling met ritjes naar Dalfsen, Olst-Wijhe, Raalte en Ommen (en dit is de reden)

De Dierenbescherming, die in Dalfsen, Ommen, Raalte en Olst-Wijhe gevonden zwerfdieren ophaalt en naar het asiel in Zwolle brengt, is plotseling gestopt met de dagelijkse ritten met de ambulance. De lezing vanuit de landelijke organisatie is dat het aantal vrijwilligers in dit deel van Overijssel zover is teruggelopen, dat geen fatsoenlijke roosters meer in elkaar zijn te draaien. ,,Aan de vrijwilligers ligt het niet, maar als je negen van de tien keer moet zeggen dat even niemand beschikbaar is om een dier op te halen is dat ook niet verantwoord.”