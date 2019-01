Dierenopvang Flappus vindt nieuwe locatie én krijgt donatie van De Oliebol na diefstal dino's

Dierenopvang Flappus in Zwolle trekt deze maand in een nieuwe locatie bij Hessenpoort. De stichting was sinds afgelopen jaar dakloos, omdat de beoogde nieuwe plek niet doorging na protest uit de buurt. De dieren staan nu nog op drie verschillende locaties. Flappus heeft nog een meevaller: oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder schenkt een bedrag, op verzoek van Dinoland. Twee beelden van dinosaurussen werden als nieuwjaarsstunt door De Oliebol gestolen.

Dinoland zegde woensdag al toe de aangifte in te trekken, mits De Oliebol geld zou doneren aan Flappus. Hoe hoog de donatie is, dat is nog niet bekend. ,,We hebben een bedrag in ons hoofd. Als De Oliebol daaronder blijft, vullen we het zelf aan’’, zegt woordvoerder Laura Vrolijken van Dinoland. Dat Flappus is uitverkoren, heeft niets met de potentiële woordgrap appel-Flappus te maken. ,,Ook niet met afstammeling van dino’s, vogels stammen daar vanaf, knaagdieren niet. We zochten gewoon een lokaal doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.’’

De donatie is voor Flappus de kers op de taart, want na een lange zoektocht wordt deze maand een boerderij aan de Nieuwleusenerdijk betrokken. Woordvoerder Fiona Dinkelberg is dolblij. ,,We pendelen nu heen en weer tussen vier locaties. Daar komt gelukkig een einde aan’’, zegt ze. Als eerste gaan de tientallen konijnen over. Die staan nu nog bij stichting Focus aan de Zerboltstraat in Dieze. ,,De dieren worden in de bestaande verblijven verhuisd. We hebben al geld bij elkaar gesprokkeld om nieuwe hokken te bouwen, maar we zijn nog op zoek naar de mankracht.’’

