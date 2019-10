Dierenopvang Flappus Zwolle kan groei niet aan, rekeningen van deze zomer staan nog open

Begin dit jaar verhuisde dierenopvang Flappus naar een grotere locatie, bij Hessenpoort in Zwolle. Het betekent meer ruimte, en ook veel meer dieren. Gevolg: financieel komt de stichting niet meer rond. De opvang van nieuwe dieren komt acuut in gevaar, stelt Flappus.

In de zomer van 2018 hadden jullie al eerder een opvangstop. Nu gaat het weer die kant op. De verhuizing naar de Nieuwleusenerdijk biedt geen oplossing?

Bestuurslid Fiona Dinkelberg: ,,Nou, wel qua ruimte. Op dat punt is dit echt een verbetering, zeker omdat we op een gegeven moment zonder vaste locatie zaten. Maar deze zomer hebben we heel veel zieke en wilde dieren binnen gekregen. Waar we normaal 20 kittens hadden, waren het er nu 82. Bij de wilde dieren zijn we van zo'n 50 naar 437 gegaan. De verzorging van al die dieren kost veel geld.”

Waar komen al die dieren ineens vandaan?

,,Mensen weten ons te vinden. In de hele regio zijn wij de enige opvang die ook wilde dieren opneemt, zoals eekhoorns, roodborstjes, ganzen. En wij vangen kittens op die het asiel niet aanneemt, ernstig zieke beestjes. Aan de ruimte ligt het ook niet, we hebben ruimte genoeg. Het is een financieel probleem.”

Quote We zien het als een hulpplicht. Zeg maar eens ‘nee’ tegen een nest vol zieke kittens Fiona Dinkelberg, Stichting Flappus

Een grote opvang, meer dieren. Is het niet logisch dat je op een gegeven moment de grens bereikt van wat jullie aan kunnen?

,,Zo zou je het kunnen zien. Maar mensen blijven ons bellen, het probleem groeit. En wij vinden dat elk dier een kans verdient, zien het als een hulpplicht. Zeg maar eens ‘nee’ tegen een nest vol zieke kittens. En ja, ook voor wilde dieren. Je kan zeggen dat het onderdeel is van de natuur, maar als bijvoorbeeld een torenvalk uit zijn nest valt, verwachten mensen wel dat zo'n beestje wordt opgevangen.”

Het moment dat jullie geen nieuwe dieren meer opvangen komt erg dichtbij, schrijven jullie in een oproep. Hoeveel is er nodig?

,,Om kosten van onder andere dierenartsen te kunnen betalen, vooral van de afgelopen zomerperiode, is zo'n 20.000 euro nodig. Binnen een week. Ja, dat is een boel geld. We zijn ook in gesprek met de gemeente, maar hulp uit die hoek is pas volgend jaar mogelijk. Het zal heel lastig worden. Al blijven we de dieren die er nu zijn, uiteraard wel verzorgen.”

Is het toeval dat jullie zo'n oproep één dag voor Dierendag verspreiden?