Dierenvoedselbank Zwolle zoekt dringend opslagruimte: ‘Ik heb 400 kilo voer in mijn huiskamer’

Plan om studenten voor half geld afgedankte fietsen aan te bieden in Zwolle

16 oktober Studenten moeten in Zwolle tegen 50 procent korting afgedankte fietsen kunnen kopen bij het station, vindt D66. De remedie tegen overvolle bussen in de spits? ,, Als straks de enorme fietsenkelder bij het station klaar is, staat niets het fietsen naar school meer in de weg voor de forenzende student.’’