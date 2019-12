Dierenweide Zwolle heropent als konijnenknuffelfarm: ‘Hier kunnen kinderen even vergeten dat ze ziek zijn’

Er komen kippen, geiten, cavia’s en pony’s maar vooral: heel veel konijnen. Buurtboerderij De Ramshorst aan de Hogenkampsweg in Zwolle wordt omgetoverd tot een konijnenknuffelfarm waar ook zieke kinderen met elkaar in contact kunnen komen.

De Zwolse stichting Knuffelkonijntjes blaast de dierenweide, die eerder dit jaar sloot vanwege een gebrek aan vrijwilligers, nieuw leven in. De stichting, opgericht door René en Angela te Wierik, gaat met konijnen op bezoek bij scholen, ziekenhuizen, zorgcentra en bij zieke kinderen thuis. Ze zoeken al jarenlang naar een thuisbasis voor hun konijnen in Zwolle. Met de overname van buurtboerderij De Ramshorst slaan de Te Wieriks twee vliegen in één klap: hun konijnen krijgen er een vaste stek en ze kunnen er straks ook bezoek ontvangen in plaats van altijd op pad te gaan met hun levende have.

Quote Onze konijnen, maar ook pony's, geiten, varkens en kippen worden ingezet voor sessies met zieke kinderen René te Wierik, Stichting Knuffelkonijntjes

De dierenweide is sinds april leeg. Het handjevol vrijwilligers dat hier de boel draaiende hield kon het niet meer bolwerken door gebrek aan geld en hulp. Te Wierik werd erover getipt en raakte in gesprek met de gemeente en welzijnsinstelling Travers die vanuit het wijkopbouwwerk in Dieze betrokken is bij de dierenweide. Inmiddels zijn de plannen bijna rond, al moet het Zwolse college er formeel nog een besluit over nemen.

René te Wierik zit ondertussen al boordevol ideeën. ,,Wij merken door ons werk dat er een enorme behoefte is onder zieke kinderen om met elkaar in contact te komen. Dat kan straks hier. We gaan het gebouw dat er staat opknappen en geschikt maken voor het ontvangen van groepen. Onze eigen dieren worden hier ondergebracht maar ook pony’s, geiten, varkens en kippen. Al die dieren worden ingezet voor sessies met zieke kinderen. Er komt een schuifpui in zodat er ook bedden naar binnen kunnen. In een later stadium wordt er wellicht een serre aangebouwd.”

Ouderen

Maar de focus ligt beslist niet alleen op zieke kinderen, zegt hij. ,,Het park is voor iedereen. Zieke kinderen kunnen er even vergeten dat ze ziek zijn, en gezonde kinderen kunnen er dankbaar zijn dat ze níet ziek zijn. Maar ook ouderen zijn een belangrijke doelgroep. We willen ouderen graag de mogelijkheid bieden om hier af en toe een middag te komen en ze ook een maaltijd aanbieden. Het park wordt van de wijk en wij beheren het.”

Voordat het zover is moet er nog wel enorm veel werk verzet worden. De gemeente helpt financieel een handje, maar voor het overige is de stichting aangewezen op hulp van bedrijven en particulieren. ,,We hebben al heel veel vrijwilligers die ons helpen, maar hopen ook dat andere mensen ons willen ondersteunen met geld, materialen of menskracht.” Als alles volgens plan verloopt, hoopt Te Wierik de buurtboerderij nieuwe stijl volgend jaar mei of juni te openen.

Wie de stichting wil helpen kan contact opnemen via mail of 0638901269.