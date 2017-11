Diezerpoortenbrug opnieuw in de lak

'Het was de hond mee of samen ten onder'

16:55 Rita had al jaren te maken met huiselijk geweld en had al drie keer kunnen vluchten. Maar ze bleef, vanwege de hond. Had ze die bij haar gewelddadige partner achter moeten laten, dan had het dier het volgens haar niet overleefd. Ze verliet haar partner pas toen de stichting Blijf van mijn Dier de zorg voor haar hond overnam. ,,Dat is mijn redding geweest. Het was de hond mee of samen ten onder."