DigiVita-event op Windesheim brengt meiden in aanraking met techniek

Na een korte ontvangst in het auditorium gingen de meiden zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met een 'OzoBot', een klein programmeerbaar robotje dat over een stuk papier heen rijdt. ,,Je moet een lijn trekken met daarin kleurtjes'', laten Sanne, Jaela en Elma (allemaal 8) het robotje zien. ,,En met die kleurtjes doet 'ie dingen.'' Inderdaad rijdt even later het eierdop-achtige robotje over de lijn en draait, versnelt of remt af al naar gelang de meiden de stiften hebben gebruikt.



ICT-studente Diana van der Stouw (21) mag de meisjes vandaag begeleiden, wellicht in de hoop dat er een paar toekomstige opvolgers tussen zitten. ,,Ik begon twee jaar geleden, toen waren er zo'n 530 eerstejaars'', weet ze nog van haar beginjaren. ,,Daarvan waren er dertig of veertig meisjes. Inmiddels is het wel wat beter geworden hoor.'' Want langzamerhand begint het besef door te dringen dat technische studies wel degelijk haalbaar zijn voor meisjes, weet Manon Schijnemaekers van DigiVita. ,,En op zo'n dag als vandaag is het zo van; is het niks voor je, dan is het niks. Maar je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben gehad.''