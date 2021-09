Dijken in Zwolle deugen niet; waterschap start volgend jaar operatie van dik 100 miljoen (en dit gaat er veranderen)

Het heeft even mogen duren. Ruim vijf jaar geleden meldde het waterschap dat in Zwolle een flinke dijkversterking nodig is langs het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water. De dijken zijn oud en in de toekomst niet opgewassen tegen hogere waterstanden die verwacht worden in verband met klimaatverandering. De voorbije jaren heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta in kaart gebracht hoe in totaal 7,5 kilometer dijk op de schop moet. Nu is het plan klaar.