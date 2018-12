Dijken vertonen diepe scheuren door droogte

Als gevolg van langdurige droogte zijn in een dijk bij Zwartsluis en IJsselmuiden forse scheuren in de kleilaag ontdekt. Groter en dieper dan normaal, maar vooralsnog levert dit geen gevaar op.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verwacht dat de scheuren in de kleidijken bij Zwartsluis en IJsselmuiden zichzelf niet meer herstellen. ‘Mocht het nodig zijn, dan wordt nieuwe klei aangebracht om de schades te repareren’, aldus het waterschap. Volgens waterschap-woordvoerder Herald van Gerner zijn de scheuren zo’n tien meter lang en circa 90 centimeter diep. ,,Ik werk nu dertien jaar bij het waterschap, maar ik heb dit niet eerder meegemaakt. Gelukkig zijn het geen veendijken, die hebben veel meer last van droogte en hebben de neiging om te gaan (ver)zakken. Zand-en kleidijken kunnen beter tegen droogte, kleidijken nog beter dan zanddijken. Dit komt omdat er altijd wel wat vocht in klei zit én klei bij regen water opneemt en vasthoudt.”

Noordmaatregel

In het geval van hoogwater wordt een noodmaatregel genomen, zoals het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken. ,,De dijken zijn nu heel erg droog en daarom lastig te herstellen, het is wachten op vochtigheid. Tegelijk willen we bekramming zolang mogelijk uitstellen, omdat het gras met een dergelijke pleister onvoldoende zuurstof krijgt om te groeien. De grasmat van de dijk is belangrijk, het is een soort beschermdeken”, legt Van Gerner uit.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Om goed te kunnen zien hoe de dijken erbij liggen, liet het waterschap een drone over de dijken van de Overijsselse Vecht vliegen © WDODelta

Behalve scheuren is ook de grasmat nog niet volledig hersteld. ‘Tijdens de speciale ‘droogtecontrole’ afgelopen zomer werden al kale plekken geconstateerd. In september zijn deze locaties opnieuw ingezaaid. Omdat ook het najaar erg droog was, duurt de herstelperiode langer dan verwacht’, schrijft het waterschap. De dijkbeheerder houdt deze locaties goed in de gaten. Van Gerner: ,,Het wortelstelsel op de zwakke plekken zit nog goed in elkaar, maar het gras zelf blijft achter en groeit niet hard genoeg. Normaliter herstelt het gras zich in de natte herfstmaanden.”

Gewassen