Het waterschap investeert de komende jaren tussen de 150 en 280 miljoen in versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. De dijk is lek, niet sterk genoeg en op sommige plekken niet hoog genoeg. Dat bleek de afgelopen jaren uit onderzoek. De situatie is volgens het waterschap niet direct alarmerend, maar feit is dat het tracé van bijna 30 kilometer niet voldoet aan de wettelijke normen.

Het waterschap heeft het tracé opgeknipt in 29 stukken en voor elk stuk apart bekeken wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen is een binnendijkse versterking mogelijk in combinatie met het plaatsen van een barrière om water tegen te houden dat onder de dijk doorkomt. Op zes deeltrajecten is een andere oplossing nodig om de gevolgen voor binnendijkse woningen en monumenten te voorkomen of beperken. Het gaat om Den Nul en Wijhe en in Zwolle Oldeneel, het Engelse Werk, het Katerveercomplex en Spoolde. En tussen Windesheim en Zwolle moet de dijk ook verhoogd worden.