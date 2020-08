Dik 13.000 mensen in actie tegen gevreesde waardedaling huis door komst Lelystad Airport

Dat blijkt uit cijfers die de samenwerkende burgergroepen tegen de komst van Lelystad Airport (SATL) hebben opgevraagd bij het Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van I en W. Die mensen hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) voor 1 april jongstleden een stuitingsbrief gestuurd. Met die brief -die de claimtermijn verlengt- houden ze de optie open om een schadeclaim in te dienen als hun huis straks in waarde daalt omdat de vliegtuigen van en naar Lelystad hen overlast bezorgen.

Termijn verliep

Op 1 april verliep de termijn van vijf jaar waarbinnen een verzoek tot vergoeding van schade door Lelystad Airport kon worden ingediend. Begin dit jaar waarschuwden juristen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) daar al voor en adviseerden ze burgers de brief te sturen.

Waardedaling tot 10 procent

Een door SATL ingehuurd advocatenbureau, gespecialiseerd in schadeclaims, becijferde eerder dat een gemiddeld huis in Gelderland van 313.500 euro tussen de 3 en 10 procent in waarde kan dalen bij opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten.

Helft uit Gelderland

Volgens SATL heeft de minister in totaal 13.025 stuitingsbrieven ontvangen. Daarvan zijn 130 ongeldig verklaard, omdat ze te laat binnenkwamen. Van de geldige 12.895 zijn er 261 afkomstig van bedrijven en 12.764 van particulieren. Iets meer dan de helft van de brieven komt uit Gelderland (6809) en een kwart komt uit Overijssel (3209). Liefst 2425 Flevolanders willen ook nog kunnen claimen straks. De rest van de stuitingsbrieven komt uit Friesland, Utrecht en uit Noord- en Zuid-Holland.

Veel brieven Heerde

Een onderverdeling naar gemeente is er niet, maar SATL verwacht dat zeker op de noordelijke Veluwe -Heerde, Oldebroek, Hattem- veel brieven zijn gekomen omdat die plaatsen pal onder de beoogde vluchtroutes liggen. Bovendien heeft het gemeentebestuur van Heerde actief brieven verzameld. Volgens SATL zijn er vanuit Heerde 1178 brieven aangetekend aan I en W verstuurd.

Of en zo ja wanneer Lelystad Airport überhaupt in gebruik wordt genomen als luchthaven voor vakantievluchten is nog altijd onzeker. Minister Van Nieuwenhuizen hield afgelopen maanden vast aan opening eind 2021 maar moet er nog flink over in debat met de Kamer.