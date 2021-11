Dik 50 fietsers op de bon geslingerd in Zwolle voor vasthouden mobiel: ‘Controles worden herhaald’

VIDEO Muurschil­de­rin­gen in oude stationsge­bouw in Kampen vormen lesmateri­aal voor Cibapstu­den­ten

Zeker 55 jaar waren ze verborgen onder een laag witte verf: de muurschilderingen in het oude stationsgebouw in Kampen. Daar komt nu verandering in. Studenten van de Cibap Vakschool in Zwolle krijgen les in het monumentale pand en doen samen met restaurator Bert Jonker onderzoek naar de schilderingen uit 1916.

19:00