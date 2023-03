Dikke Baap verovert Nederland vanuit Zwolle, maar bijna niemand weet wie dit mysterieuze duo is

Update Zwolse drugsge­brui­ker (20) knalt met auto tegen poppodium Hedon: ‘Je schrikt als je de beelden ziet’

Een flinke ravage afgelopen nacht in Zwolle, toen een 20-jarige man uit Zwolle met zijn auto uit de bocht vloog en tegen de muren van poppodium Hedon knalde. Er is de nodige schade, maar voor zover bekend raakte er niemand gewond. Tot opluchting van velen: ,,Er was op dat moment een feest bezig, er hadden daar best mensen kunnen staan.’’